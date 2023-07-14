Сергею Денисенко предъявили обвинение в убийстве капитана Ржицкого в Краснодаре

Сергею Денисенко предъявили обвинение в убийстве капитана подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также в незаконном обороте оружия. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Перова, Коммерсантъ Фото: Анна Перова, Коммерсантъ

Подозреваемый находится под стражей до 10 сентября на период следствия. После задержания мужчина сообщил правоохранительным органам детали совершенного преступления, а также признал вину в содеянном.

Командир подлодки «Краснодар», замначальника отдела по мобилизационной работе администрации краевого центра Станислава Ржицкого застрелили утром 10 июля во время пробежки. Стрелявший скрылся с места преступления, однако на следующий день в Туапсе был задержан тренер по карате Сергей Денисенко. Мужчина рассказал, что планировал отсидеться на съемной квартире после преступления, а затем уехать в Европу через Турцию. Денисенко отрицает причастность украинских спецслужб к убийству капитана. Подозреваемый заявил, что имел личный мотив преступления.

Анастасия Донскова

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