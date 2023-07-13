Сергей Денисенко заявил, что не сотрудничал с украинскими спецслужбами

Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве капитана подводной лодки «Краснодар» Святослава Ржицкого, заявил, что не сотрудничал с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление прозвучало в ходе судебного заседания о рассмотрении ходатайства следствия об избрании меры пресечения фигуранта дела. Подсудимый добавил, что мотив убийства был личным, плату за совершенное преступление он ни от кого не получал. Найденные при обыске билеты в Стамбул и в Швейцарию мужчина приобрел на личные средства.

«Денисенко пояснил, что следил за Ржицким в течение пяти дней. На вопрос о том, откуда узнал его адрес проживания, промолчал»,— говорится в сообщении.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что спецслужбы Украины не ответственны за убийство замначальника администрации Краснодара по мобилизационной работе Святослава Ржицкого.

Сергея Денисенко заключили под стражу, где он пробудет до 10 сентября.

Анастасия Донскова

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