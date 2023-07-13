Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого, заключили под стражу

Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, заключили под стражу до 10 сентября включительно. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В ходе расследования дела об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) мужчину допросили, после чего он сознался в содеянном. Сергей Денисенко сообщил следствию, что выстрелил из пистолета Макарова четыре раза в Станислава Ржицкого, находясь в парке имени 30-летия Победы 10 июля.

Рассмотрев представленные материалы суд счет, что подозреваемый склонен к побегу и может скрыться от правоохранительных органов, а также связаться с неустановленными лицами, вероятно, причастными к преступлению, с целью выработки версии преступления.

Источник: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Сергея Денисенко задержали в Туапсе на следующий день после убийства капитана подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. По данным СМИ, мужчина планировал «отсидеться» на съемной квартире после убийства, а затем отправиться в Стамбул.

Анастасия Донскова

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