Из-за падения беспилотника в курском Курчатове пострадали многоквартирные дома и здание частной медклиники

Ударной волной от взрыва беспилотника в курском городе Курчатов выбиты 14 стекол в «многоквартирных домах», сообщило облправительство по итогам визита на место ЧП вице-губернатора Романа Денисова. Ранее сообщалось об одном доме, точное количество зданий не уточняется.

По словам господина Денисова, специалисты уже приступили к замерам окон в квартирах, все работы по замене стекол планируют завершить до конца дня.

Кроме того, было выбито три стекла и повреждена пластиковая входная дверь частной медклиники. Собственник проведет ремонт за свой счет.

Беспилотник упал в Курчатове минувшей ночью. В случившемся никто не пострадал, «критически важные объекты повреждены не были», уточнил губернатор Романа Старовойт.

Курчатов был основан как рабочий поселок в 1968 году в связи со строительством Курской АЭС. Сегодня третий по величине (более 40 тыс. человек) город региона расположен в 37 км западнее Курска и находится на южном берегу пруда-охладителя атомной электростанции. На площадке рядом с действующей АЭС сегодня реализуется один из крупнейших инвестиционных проектов региона — возведение первого и второго энергоблоков поколения «3+» по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Мощность каждого энергоблока составит 1255 МВт. Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и 4 мощностью 1000 МВт каждый. В 2024 году запланирован физпуск (гиперссылка: 5915845) первого энергоблока Курской АЭС-2, в 2025-м — его энергетический пуск.

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Алина Морозова

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