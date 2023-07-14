Власти Кубани проиграли Дерипаске в апелляции дело об аренде земли в Усть-Лабинском районе

Департамент имущественных отношений Краснодарского края проиграл в апелляционной инстанции дело о предоставлении в аренду 28,5 га земли в селе Суворовском бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фонд «Вольное дело» Фото: фонд «Вольное дело»

«Решение Арбитражного суда Краснодарского края оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения»,— говорится в резолютивной части постановления пятнадцатого арбитржаного апелляционного суда.

Арбитражный суд Краснодарского края в мае обязал департамент удовлетворить требования господина Дерипаски о предоставлении в аренду земельного участка. Согласно решению суда, арендный договор будет заключен на срок не более 20 лет. Во время заседания глава Суворовского сельского поселения сообщил, что во втором квартале 2025 года часть спорной территории может понадобиться для расширения кладбища. Представитель бизнесмена заявил, что «по первому требованию администрации» участок освободят и за свой счет проведут кадастровые работы.

Договор аренды земельного участка общей площадью в 250 га в Усть-Лабинском районе с господином Дерипаской был подписан в 2017 году сроком на пять лет. В дальнейшем земля была разделена на девять участков. В 2022 году истец направил в департамент заявление о предоставлении в аренду на новый срок четырех участков. Однако ответчик заявил, что часть спорной территории расположена в границах населенного пункта, а также в границах рекреационной зоны.

При этом администрация Усть-Лабинского района заявила, что все спорные земельные участки имеют категорию земель сельскохозяйственного назначения и вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства. В материалах дела также говорится, что информация о планируемой застройке земельных участков администрацией Усть-Лабинского района не подтвердилась.

В апреле текущего года арбитражный суд Северо-Кавказского округа обязал администрацию Краснодарского края продать Олегу Дерипаске участок в Усть-Лабинском районе за 6,9 млн руб.

Тат Гаспарян

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