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ВОЗ классифицировала подсластитель аспартам как возможно канцерогенный

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили воздействие на здоровье человека подсластителя аспартама. Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам (ОКЭПД) подтвердил норму допустимого суточного потребления аспартама на уровне 40 мг/кг массы тела, а Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицировало его как возможно канцерогенный для человека.

Аспартам — искусственный подсластитель, используемый в качестве заменителя сахара, а также как пищевая добавка E951. Имеет ту же калорийность, что и сахар, при этом слаще сахарозы в 200 раз. Используется в диетических напитках, жевательной резинке, мороженом, йогурте и готовых сухих завтраках, а также в составе зубной пасты и леденцах от кашля.

В рамках исследований эксперты отметили ограниченность имеющихся доказательств в отношении рака и других последствий для здоровья. «Оценки в отношении аспартама не дают оснований всерьез сомневаться в его безопасности в тех дозах, в которых он обычно употребляется, однако указывают на потенциальные эффекты, которые требуют изучения в рамках дополнительных и более тщательных исследований»,— прокомментировала директор департамента ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов доктор Франческа Бранка.

«ОКЭПД также рассмотрел доказательства в отношении риска рака, полученные в рамках исследований с участием человека и на животных, и пришел к выводу о том, что доказательства взаимосвязи между потреблением аспартама и раком у человека не имеют убедительного характера»,— заявил глава отдела ВОЗ по стандартам и научным рекомендациям в отношении пищевых продуктов и питания доктор Моэз Санаа.

МАИР и ВОЗ продолжат следить за появлением новых данных об аспартаме.

В течение многих лет научные организации и регулирующие органы разных стран изучали безопасность этого продукта, поскольку периодически возникало мнение, что аспартам может провоцировать развитие рака. Согласно одному из исследований, потребление аспартама в больших количествах слегка повышает риск развития рака у взрослых людей.

Мария Федотова

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