ВОЗ может признать канцерогеном популярный подсластитель аспартам

Международное агентство по изучению рака (МАИР), входящее во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), может объявить один из самых популярных в мире искусственных подсластителей «потенциально канцерогенным для человека». Как сообщили агентству Reuters два осведомленных источника, это объявление может быть сделано в следующем месяце.

Разработанный в 1965 году аспартам — второй по популярности в мире искусственный подсластитель. Он производится десятками тысяч тонн в год и входит в состав нескольких тысяч продуктов питания и напитков. В течение многих лет научные организации и регулирующие органы разных стран изучали безопасность этого продукта, поскольку периодически возникало мнение, что аспартам может провоцировать развитие рака.

Одно из последних исследований проводилось во Франции в прошлом году, и согласно его выводам, потребление аспартама в больших количествах слегка повышает риск развития рака у взрослых людей. В ходе подготовки своего заключения специалисты МАИР изучили более 1300 научных работ на эту тему и обсудили вопрос с рядом экспертов.

Между тем многие профессиональные ассоциации и производители подвергли критике мнение МАИР, напомнив, что ранее агентство уже выносило неоднозначные решения, вызывая ненужную тревогу потребителей. Так, например, МАИР ранее относило к группе «возможно вызывающих рак факторов» работу в ночное время и потребление красного мяса.

Международная ассоциация производителей и потребителей подсластителей, в которую входят в числе прочих Mars Wrigley и Cargill, заявила, что у нее «вызывает серьезную озабоченность доклад МАИР, который может ввести потребителей в заблуждение». Аналогичное мнение высказала и глава Международного совета ассоциаций производителей напитков Кейт Лотмен, отметив, что это мнение «может ввести потребителей в заблуждение, заставив потреблять больше сахара, а не выбирать безопасные варианты без сахара или с низким его содержанием».

Алена Миклашевская