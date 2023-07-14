NYT: зять Трампа дал показания по делу о штурме Капитолия в 2021 году

Федеральная прокуратура, расследующая попытки экс-президента США Дональда Трампа отменить результаты проигранных им выборов в 2020 году и обстоятельства штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, опросила за последние недели нескольких важных свидетелей. Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники, в числе тех, кто дал показания, был и зять господина Трампа Джаред Кушнер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаред Кушнер

Фото: Andrew Harnik / AP Джаред Кушнер

Фото: Andrew Harnik / AP

В частности, прокуроры спрашивали свидетелей о том, признавал ли господин Трамп в личных разговорах сразу после оглашения результатов выборов 2020 года, что он их проиграл. И в целом задаваемые ими вопросы, отмечает издание, указывают на то, что они пытаются установить, действовал ли господин Трамп с нечестным умыслом, стремясь остаться на посту президента. По данным NYT, Джаред Кушнер давал показания перед большим жюри в федеральном суде в Вашингтоне в прошлом месяце. И в своих показаниях он утверждал, что, как ему показалось тогда, господин Трамп искренне верил в то, что выборы были «украдены».

Между тем ряд других свидетелей, опрошенных в последние недели, высказывал и другие мнения. Так, например, директор службы по связям с общественностью Белого дома Алисса Фара Гриффин. По ее словам, в один из дней после выборов господин Трамп спросил ее: «Вы можете поверить, чтобы я проиграл Джо Байдену?» В этот момент, по словам женщины, она подумала, что он знает, что проиграл.

О том, как Дональд Трамп снова оказался под стражей,— читайте в материале «Ъ».

Алена Миклашевская