Шольц вновь заявил о желании поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным. При этом никаких договоренностей на сегодняшний день нет, добавил он. Последний раз об их телефонном разговоре сообщалось 2 декабря 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Конечно, когда-нибудь я снова смогу с ним поговорить. Но ничего не запланировано»,— сказал господин Шольц на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос о том, действительно ли он больше не хочет разговаривать с Владимиром Путиным (цитата по ТАСС).

Во время последнего разговора господ Путина и Шольца, который длился около часа, стороны обсуждали конфликт России и Украины и его последствия. Разговор прошел по инициативе Германии.

Позднее канцлер ФРГ неоднократно говорил о готовности продолжать контакты с российским президентом вопреки различию взглядов. В июне он сказал, что планирует сделать это «в ближайшее время». В Кремле говорили, что господин Шольц не готов прислушиваться к позиции России. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал информацию о том, что Владимир Путин отказывался от переговоров с канцлером ФРГ.

Лусине Баласян