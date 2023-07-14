Под Воронежем детский лагерь возобновит работу после вспышки острой кишечной инфекции

Закрытый из-за вспышки острой кишечной инфекции детский лагерь «Юность» в Новоусманском районе Воронежской области возобновит работу 15 июля. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Там отметили, что в учреждении предпринимаются меры по повышению санитарной безопасности. «Исключается передача на территорию лагеря продуктов питания от родственников отдыхающих детей. Санврачами проводится дополнительный инструктаж всего персонала»,— рассказали чиновники.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 5 июля, в лагере было зарегистрировано десять случаев с подозрением на инфекцию. По итогам доследственной проверки региональное управление СКР возбудило уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.1 ст. 238 УК, до двух лет колонии).

Алина Морозова

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