Прокуратура Воронежской области начала проверку по факту массового заболевания острой кишечной инфекцией детей, отдыхавших в лагере «Юность»

Прокуратура Воронежской области организовала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних по факту массового заболевания острой кишечной инфекцией детей, отдыхавших в лагере «Юность» Новоусманского района. В прокуратуре также рассказали, что по данным фактам проводит процессуальную проверку и региональное управление СКР.

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в связи с регистрацией десяти случаев (на 5 июля) с продозрением на инфекцию начало эпидрасследование. Один ребенок отправлен в больницу, остальные находятся на амбулаторном лечении, уточнили в Роспотребнадзоре: «На текущий момент состояние всех больных стабильное».

По предписанию теруправления Роспотребнадзора сейчас работа детского лагеря приостановлена. Специалисты отобрали для анализа пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции, взяли смывы с объектов внешней среды. В лагере продолжают проводить противоэпидемические мероприятия.

Мария Старикова

Читайте нас в Telegram