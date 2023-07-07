По факту массового заболевания детей в лагере под Воронежем острой кишечной инфекцией возбуждено уголовное дело

СКР по Воронежской области по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ, до двух лет лишения свободы) после массового заболевания детей в лагере под Воронежем острой кишечной инфекцией. По данным Роспотребнадзора на 5 июля, в лагере «Юность» Новоусманского района было зарегистрировано десять случаев с подозрением на инфекцию, один ребенок был госпитализирован. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки.

По предварительным данным следствия, дети с признаками острой кишечной инфекции обратились за медпомощью с 4 по 5 июля. «По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, изъята документация, регламентирующая деятельность детского оздоровительного лагеря, допрошены сотрудники учреждения, получены необходимые анализы, выполняются все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего»,— сказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СКР Юрий Шустов.

По предписанию теруправления Роспотребнадзора работа детского лагеря была приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий.

Мария Старикова