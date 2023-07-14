В Академическом районе Екатеринбурга с 24 июля по 6 августа перекроют три участка дороги

В Академическом районе Екатеринбурга из-за строительства трамвайной линии перекроют три участка дороги, сообщили в Telegram-канале районной администрации. Перекрытия будут проходить в три этапа: с 24 по 26 июля, с 27 по 31 июля и с 1 по 6 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным администрации, с 24 по 26 июля будет закрыто движение по нечетной стороне ул. Вильгельма де Геннина. Ограничение будет распространяться от проспекта Академика Сахарова до ул. Павла Шаманова. С 27 по 31 июля движение перекроют от ул. Павла Шаманова до улицы Краснолесья по нечетной стороне ул. Вильгельма де Геннина. С 1 по 6 августа — от ул. Краснолесья до ул. Академика Вонсовского по улице Вильгельма де Геннина.

Также до 17 июля закрыто движение по дублеру ул. Краснолесья, от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Рябинина. На время ограничения автобусы № 014, №070, №59 в обоих направлениях изменили схему движения.

Напомним, ранее заместитель мэра Алексей Бубнов заявил, что трамваи из Академического района начнут ходить не ранее 2024 года. По его словам, до конца 2023 года планируются только технические испытания.

Полина Хабарова

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