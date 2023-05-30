В Академическом на месяц перекроют часть дублера и улицы Краснолесья

В Академическом (район Екатеринбурга) с 12 июня по 17 июля закроют движение транспорта по дублеру ул. Краснолесья, от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Рябинина, сообщили в администрации города. Специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» будут строить тепловые сети.

Строители также закроют движение транспорта по ул. Краснолесья, от дома № 125 на ул. Краснолесья до ул. Вильгельма де Геннина, с 1 до 30 июня 2023 года. Здесь будут реконструировать улично-дорожную сеть и строить трамвайную линию. Из-за этих ограничений часть общественного транспорта изменит схему движения.

Автобусы № 014, №070, №59 в обоих направлениях начнут ходить следующим образом:

№ 014 по улицам: Краснолесья, Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья – далее по маршруту;

№ 070 по улицам: Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья – далее по маршруту;

№ 59 по улицам: Академика Сахарова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья – далее по маршруту.

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