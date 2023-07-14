Пропавшую в горах Адыгеи девочку нашли живой

Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой и здоровой, ее состояние удовлетворительное. Ребенка уже передали родителям, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.
Девочку доставили на территорию туристической базы Верхний Чуб. Из-за отсутствия устойчивой связи пока невозможно сказать, туристы это были и сотрудники заповедника. В пресс-службе СКР по Адыгее сообщили, что сейчас ребенка опрашивают следователи с целью выяснения обстоятельств исчезновения.
11-летняя девочка приехала с родителями из Сочи на турбазу Верхний Чуб. Семья вышла прогуляться к озеру Псенодах, но ребенок не вернулся к месту туристической стоянки. Ночью спасатели Адыгейского отряда МЧС выехали в район Майкопского перевала. Рано утром к ним на помощь вылетел вертолет МЧС из Сочи.
Днем 14 июля следователи начали проверку по факту безвестного исчезновения ребенка. Глава Адыгеи брал поиски на личный контроль.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram