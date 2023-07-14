В горах Адыгеи пропала 11-летняя девочка

В горах Адыгеи в районе Фишт-Оштеновского массива спасатели ищут 11-летнюю девочку, которая пропала на отдыхе с родителями. Для поисков задействуют вертолет, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

По предварительной информации, девочка отдыхала с родителями на турбазе Верхний Чуб. Они вышли прогуляться к озеру Псенодах, но ребенок не вернулся. Сейчас в горах связи нет, поэтому выяснить точные обстоятельства произошедшего невозможно.

Ночью 11 спасателей Адыгейского отряда МЧС выехали в район Майкопского перевала для поисков. В 06:00 в район горного массива из Сочи также вылетел вертолет МЧС со спасателями на борту. После осмотра местности с воздуха они высадилась около озера Псенодах. Отдыхающие там туристы сообщили, что 13 июля около 17:00 видели девочку в 2 км от озера. Она направлялась в сторону турбазы.

Татьяна Ручкина

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