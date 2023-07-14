СКР организовал проверку из-за пропажи в горах Адыгеи 11-летней девочки

Следственное управление СКР по Адыгее проводит проверку по факту безвестного исчезновения 11-летнего ребенка в районе Фишт-Оштеновского массива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, следователи и криминалисты выехали на место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— отметили в СУ СКР по республике.

11-летняя девочка приехала на отдых с родителями из Сочи. Семья остановилась на территории турбазы, расположенной в труднодоступной горной местности. После прогулки к озеру Псенодах она не вернулась к месту туристической стоянки.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял на контроль поиски пропавшего ребенка. В своем Telegram-канале он сообщил, что 29 спасателей ведут поиски на земле и с воздуха.

Туристы сообщили спасателям, что видели ребенка 13 июля около 17 часов в 2 км от озера Псенодах. Девочка направлялась в сторону турбазы.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram