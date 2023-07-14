Путин обсудил с Совбезом защиту критически важных объектов

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Оно было закрытым, и пресс-служба Кремля опубликовала лишь первые секунды вступительного слова президента.

«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первый — это дополнительные меры защиты критически важных объектов. Два докладчика, давайте начнем работать. Пожалуйста, слово директору ФСБ Бортникову Александру Васильевичу»,— говорит президент на опубликованных Кремлем кадрах.

Сегодня утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в городе Курчатове упал беспилотник. Рядом с этим городом находится Курская АЭС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту атаку, похвалил работу ПВО.

Что происходит на 506-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».