Детсад в воронежском райцентре Бобров за 636,1 млн рублей построит местный «Дон-строй»

Единственным участником торгов на строительство детсада на улице 22 января, 2/18 в райцентре Бобров Воронежской области стало местное ООО «Дон-строй». Это следует из аукционной документации.

Начальная цена контракта составила 363,1 млн руб. Подрядчик не стал ее снижать. Компании необходимо построить детсад до 1 декабря 2024 года.

По данным Rusprofile, ООО «Дон-строй» зарегистрировано в Воронежской области в августе 2010 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 9,1 млн. Директором и единственным владельцем является Владимир Калинин. Он также управляет ООО «Донстрой» и владеет ООО «Управляющая компания Дон» с теми же видами деятельности.

С 2011 года компания получила 273 госконтракта на 7,6 млрд руб. Крупнейшим заказчиком является администрация Боброва, заключившая с «Дон-строем» семь договоров на 1,2 млрд. В том числе по одному из таких контрактов компания за 939,8 млн строит сети инженерно-технического обеспечения жилого микрорайона «Эко-деревня».

Кто будет строить коттеджный поселок в этом районе — в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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