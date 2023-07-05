В Воронежской области объявили торги на строительство детсада за 363 млн рублей

Администрация Бобровского района начала поиск подрядчика для строительства детского сада на улице 22 января, 2/18 в райцентре. Информация об аукционе появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 363,1 млн руб. Источник финансирования — бюджет Бобровского района.

Определение подрядчика назначено на 14 июля. Работы должны будут начаться сразу после заключения контракта и завершиться 1 декабря 2024 года. Они пройдут в два этапа и будут помимо непосредственно строительства включать установку лифта, ротонды, амфитеатра, а также другие работы. В течение пяти лет после окончания строительства подрядчик должен будет ремонтировать здание по гарантии.

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Алина Морозова