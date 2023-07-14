Кремль согласен с оценкой Орбана о решающей роли США в завершении конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен с оценками премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил о решающей роли США в наступлении мира на Украине. По словам господина Пескова, США — «застрельщик» в вопросе новых поставок оружия и боеприпасов Украине.

«В значительной степени да, конечно. С этим нельзя не согласиться. Так оно и есть»,— сказал представитель Кремля журналистам, комментируя слова венгерского премьера. «Именно США постоянно подвигают Украину на то, чтобы, собственно, воевать до последнего украинца»,— добавил он.

Сегодня, 14 июля, Виктор Орбан сказал, что «мир наступит завтра утром», если этого захотят в США. Он считает, что Украина к этому моменту потеряла суверенитет, оставшись без денег, военной промышленности и собственных мощностей. При этом премьер подчеркнул, что «весь мир думает над тем», почему Вашингтон не хочет завершения военных действий.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».