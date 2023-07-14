С начала года на скоростных судах между курортами Кубани перевезли около 13 тысяч пассажиров

Между Новороссийском и Сочи на скоростных судах в январе—июне 2023 года перевезено порядка 13 тыс. пассажиров. Об этом во время заседания научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ доложил заместитель руководителя ФГБУ «Администрации морских портов Черного моря» Олег Зуйков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

За указанный период катамаран «Грифон» совершил по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи 51 рейс и перевез 7,8 тыс. пассажиров (в 2022 году — 110 рейсов и 20,6 тыс. пассажиров). Скоростным пассажирским судном «Севастополь» (тип судна — «Комета 120М») по аналогичному маршруту совершен 21 рейс, перевезено около 4,8 тыс. пассажиров (в 2022 году — 70 рейсов и 14,6 тыс. пассажиров).

Для сравнения, за 2021 год катамараны «Грифон» и «Комета» перевезли по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи около 12 тыс. пассажиров. Об этом сообщал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин в ходе доклада об итогах работы исполнительных органов региона в 2022 году.

Кроме того, круизный лайнер Astoria Grande с января по июнь 2023 года совершил 12 круизных рейсов и перевез свыше 7,5 тыс. пассажиров (в 2022 году — 17 рейсов и 13 тыс. пассажиров).

Фотогалерея «Грифон» вышел в море Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В первый рейс «Грифон» отправился под звуки оркестра Фото: пресс-служба «ВодоходЪ» Время в пути из Новороссийска в Геленджик — один час, из Геленджика в Сочи — четыре часа. Цена билета из Новороссийска в Сочи — 4 тыс. руб., из Новороссийска в Геленджик — 600 руб., из Геленджика в Сочи — 3,6 тыс. руб. Фото: «Ъ-Кубань» В первый рейс отправились несколько десятков пассажиров Фото: «Ъ-Кубань» Катамаран обеспечен шестью спасательными плотиками вместимостью 50 человек каждый, а также спасательными жилетами по количеству пассажиров Фото: «Ъ-Кубань» Судно способно выдержать трехметровые волны Фото: «Ъ-Кубань» «Грифон» оборудован мягкими креслами и местами для багажа, системой кондиционирования и санузлами, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями Фото: «Ъ-Кубань» С июня «ВодоходЪ» запустит по тому же маршруту судно на подводных крыльях «Комета». С этого момента «Грифон» и «Комета» начнут курсировать навстречу друг другу, совершая по два рейса в день Фото: «Ъ-Кубань» Катамаран «Грифон» построен на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). Его стоимость составляет около 350 млн руб. Фото: «Ъ-Кубань» «Грифон» сделан полностью из отечественного углепластика Фото: «Ъ-Кубань» Жители Геленджика аплодисментами встретили «Грифон» Фото: «Ъ-Кубань» Судно развивает скорость до 50 км/час Фото: пресс-служба «ВодоходЪ» «Грифон» у причала в Геленджике Фото: пресс-служба «ВодоходЪ» Первый рейс «Грифона» прошел штатно, все системы судна работали без сбоев Фото: пресс-служба «ВодоходЪ» Через пять часов «Грифон» прибыл в Сочи Фото: пресс-служба «ВодоходЪ» Утром 23 мая «Грифон» отправился обратно из Сочи в Новороссийск Фото: пресс-служба «ВодоходЪ» Следующая фотография 1 / 15 В первый рейс «Грифон» отправился под звуки оркестра Фото: пресс-служба «ВодоходЪ» Время в пути из Новороссийска в Геленджик — один час, из Геленджика в Сочи — четыре часа. Цена билета из Новороссийска в Сочи — 4 тыс. руб., из Новороссийска в Геленджик — 600 руб., из Геленджика в Сочи — 3,6 тыс. руб. Фото: «Ъ-Кубань» В первый рейс отправились несколько десятков пассажиров Фото: «Ъ-Кубань» Катамаран обеспечен шестью спасательными плотиками вместимостью 50 человек каждый, а также спасательными жилетами по количеству пассажиров Фото: «Ъ-Кубань» Судно способно выдержать трехметровые волны Фото: «Ъ-Кубань» «Грифон» оборудован мягкими креслами и местами для багажа, системой кондиционирования и санузлами, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями Фото: «Ъ-Кубань» С июня «ВодоходЪ» запустит по тому же маршруту судно на подводных крыльях «Комета». С этого момента «Грифон» и «Комета» начнут курсировать навстречу друг другу, совершая по два рейса в день Фото: «Ъ-Кубань» Катамаран «Грифон» построен на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). Его стоимость составляет около 350 млн руб. Фото: «Ъ-Кубань» «Грифон» сделан полностью из отечественного углепластика Фото: «Ъ-Кубань» Жители Геленджика аплодисментами встретили «Грифон» Фото: «Ъ-Кубань» Судно развивает скорость до 50 км/час Фото: пресс-служба «ВодоходЪ» «Грифон» у причала в Геленджике Фото: пресс-служба «ВодоходЪ» Первый рейс «Грифона» прошел штатно, все системы судна работали без сбоев Фото: пресс-служба «ВодоходЪ» Через пять часов «Грифон» прибыл в Сочи Фото: пресс-служба «ВодоходЪ» Утром 23 мая «Грифон» отправился обратно из Сочи в Новороссийск Фото: пресс-служба «ВодоходЪ» Смотреть

Морское скоростное сообщение между Новороссийском и Сочи запустили в 2021 году. 21 мая от 35-го причала Новороссийского морвокзала отправился в свой первый рейс скоростной пассажирский катамаран «Грифон» (оператором выступает «дочка» компании «ВодоходЪ» — «Водоход экспресс»).

Как на Кубани возрождают морские пассажирские и круизные перевозки — в материале «Морским путем».

Наталья Решетняк

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