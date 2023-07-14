С начала года на скоростных судах между курортами Кубани перевезли около 13 тысяч пассажиров

Между Новороссийском и Сочи на скоростных судах в январе—июне 2023 года перевезено порядка 13 тыс. пассажиров. Об этом во время заседания научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ доложил заместитель руководителя ФГБУ «Администрации морских портов Черного моря» Олег Зуйков.
Фото: пресс-служба администрации Геленджика
За указанный период катамаран «Грифон» совершил по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи 51 рейс и перевез 7,8 тыс. пассажиров (в 2022 году — 110 рейсов и 20,6 тыс. пассажиров). Скоростным пассажирским судном «Севастополь» (тип судна — «Комета 120М») по аналогичному маршруту совершен 21 рейс, перевезено около 4,8 тыс. пассажиров (в 2022 году — 70 рейсов и 14,6 тыс. пассажиров).
Для сравнения, за 2021 год катамараны «Грифон» и «Комета» перевезли по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи около 12 тыс. пассажиров. Об этом сообщал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин в ходе доклада об итогах работы исполнительных органов региона в 2022 году.
Кроме того, круизный лайнер Astoria Grande с января по июнь 2023 года совершил 12 круизных рейсов и перевез свыше 7,5 тыс. пассажиров (в 2022 году — 17 рейсов и 13 тыс. пассажиров).
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«Грифон» вышел в море
Морское скоростное сообщение между Новороссийском и Сочи запустили в 2021 году. 21 мая от 35-го причала Новороссийского морвокзала отправился в свой первый рейс скоростной пассажирский катамаран «Грифон» (оператором выступает «дочка» компании «ВодоходЪ» — «Водоход экспресс»).
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