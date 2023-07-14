«Когда улучшается качество жизни, возрастают и потребности жителей»

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 13 июля провели очередной бизнес-завтрак. Спикером мероприятия стал исполняющий обязанности главы Усть-Лабинского района, победитель кадрового конкурса «Лидеры Кубани» Станислав Гайнюченко.

Спикер бизнес-завтрака, исполняющий обязанности главы Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко

Фото: Софья Пшеничная

Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, как пришел работать на госслужбу, о достижениях своей команды в Усть-Лабинске, о том, сколько времени нужно на реализацию крупных проектов, о необходимости обратной связи с людьми.

На госслужбе господин Гайнюченко впервые попробовал себя 14 лет назад, еще во время учебы на экономическом факультете КубГУ. Будучи студентом, возглавлял молодежный парламент Кореновского района. В 2010 году избрался в депутаты районного совета. Далее работал помощником главы Кореновского района, затем заместителем главы Тбилисского района. Получил юридическое образование, заочно окончил РАНХиГС в Ростовской области.

«Когда тебе 21 год, ты особо не понимаешь, зачем тебе власть и как ее можно использовать во благо людей. Но в то время была тенденция на омоложение депутатского корпуса, вовлечение во власть молодежи. Изменилось федеральное законодательство, по которому стало возможным избираться в депутаты с 18 лет. На этой волне я и пришел работать в госструктуры. А потом мне стало интересно получить профильное образование в области государственной службы и управления»,— рассказал господин Гайнюченко.

Более трех лет он проработал на посту мэра Усть-Лабинска, а с 22 июня исполняет обязанности главы Усть-Лабинского района. Это один из самых крупных районов в степной части Краснодарского края. Большую часть экономики здесь составляет аграрный бизнес.

Слева направо: Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Станислав Гайнюченко – исполняющий обязанности главы Усть-Лабинского района; Алексей Пшеничный – сооснователь КубА Клуба, основатель компании «Высшая Лига»

Фото: Софья Пшеничная

Бюджет Усть-Лабинска под руководством Станислава Гайнюченко пополнился более чем на 1 млрд руб. По словам спикера, привлечение средств в бюджет муниципалитета зависит непосредственно от активности руководителя и его команды. Но за свою активность руководитель несет ответственность. Предприниматели — люди более рисковые. На госслужбе руководители действуют системно.

Как считает спикер, пять лет для главы города или района — это очень небольшой срок для того, чтобы реализовать какие-либо крупные проекты. В течение года можно показать свое желание — то, что ты хочешь сделать. За три года можно изменить отношение к себе людей. Если что-то хочешь сделать реально, то на это нужно около десяти лет. Но когда есть стремление и цели, то можно попытаться реализовать проект и в более короткие сроки.

«В августе 2020 года мы сделали проект городского парка и отправили его на федеральный конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды "Исторические поселения и малые города", объявленный Минстроем. В 2021 году одержали в конкурсе победу. В марте 2022 года приступили к строительству в Усть-Лабинске парка, а в декабре его уже закончили. Это очень быстро»,— отметил Станислав Гайнюченко.

Как подчеркнул спикер, очень важна обратная связь с людьми. Руководители, которые сегодня не общаются с жителями через соцсети, долго на своем посту не задерживаются. Когда он работал мэром города, то к нему через Telegram приходило около 1,5 тыс. обращений в течение полугода. При этом давно замечено: чем больше делаешь, тем больше от тебя хотят. И это вполне естественно и нормально. Когда улучшается качество жизни, то возрастают и потребности жителей.

«Главное, чтобы во власти была преемственность. Тогда любая территория живет и развивается»,— сказал господин Гайнюченко, отвечая на вопросы резидентов и гостей клуба.

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