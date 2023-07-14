МИД КНР заявил о кровном долге НАТО перед китайским народом

Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин отреагировала на коммюнике саммита НАТО, в котором говорится о «принудительной политике» КНР. По словам представителя МИДа, Североатлантический альянс занимается военными операциями по всему миру, угрожая другим странам и их безопасности.

«Мы не забыли долг крови НАТО перед китайским народом за бомбардировку посольства КНР в Югославии. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют военную машину альянса, тем более "азиатско-тихоокеанскую версию НАТО", разжигающую блоковую конфронтацию или новую холодную войну»,— написала Хуа Чуньин в Twitter.

Она добавила, что НАТО бросает вызов интересам, безопасности и ценностям всего мира. «Разве не НАТО растоптало международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, вмешиваясь во внутренние дела других стран и участвуя в войнах, причиняя страдания миллионам людей в мире?» — задалась вопросом представитель МИД КНР.

В заявлении по итогам саммита НАТО, который прошел 11–12 июля в Вильнюсе, говорилось, что «амбиции и политика принуждения» Китая бросают вызов интересам и безопасности стран альянса. НАТО считает, что КНР стремится «подорвать основанный на правилах международный порядок». Углубление сотрудничества Китая с Россией, которая в заявлении указана как самая серьезная угроза безопасности альянса, «противоречит ценностям и интересам НАТО».

Об итогах саммита — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лусине Баласян