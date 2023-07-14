Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД КНР заявил о кровном долге НАТО перед китайским народом

Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин отреагировала на коммюнике саммита НАТО, в котором говорится о «принудительной политике» КНР. По словам представителя МИДа, Североатлантический альянс занимается военными операциями по всему миру, угрожая другим странам и их безопасности.

«Мы не забыли долг крови НАТО перед китайским народом за бомбардировку посольства КНР в Югославии. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют военную машину альянса, тем более "азиатско-тихоокеанскую версию НАТО", разжигающую блоковую конфронтацию или новую холодную войну»,— написала Хуа Чуньин в Twitter.

Она добавила, что НАТО бросает вызов интересам, безопасности и ценностям всего мира. «Разве не НАТО растоптало международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, вмешиваясь во внутренние дела других стран и участвуя в войнах, причиняя страдания миллионам людей в мире?» — задалась вопросом представитель МИД КНР.

В заявлении по итогам саммита НАТО, который прошел 11–12 июля в Вильнюсе, говорилось, что «амбиции и политика принуждения» Китая бросают вызов интересам и безопасности стран альянса. НАТО считает, что КНР стремится «подорвать основанный на правилах международный порядок». Углубление сотрудничества Китая с Россией, которая в заявлении указана как самая серьезная угроза безопасности альянса, «противоречит ценностям и интересам НАТО».

Об итогах саммита — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...