В свердловском лагере «Волна» отравились дети, следователи и прокуратура начали проверку

В оздоровительном лагере «Волна» в поселке Таватуй (Свердловская область) отравились несколько детей. В Роспотребнадзоре сообщили, что в лагере проводится эпидрасследование, на месте работают специалисты Центрального Екатеринбургского отдела управления.

«По предварительной информации, за медицинской помощью обратилось несколько детей с жалобами на рвоту и боль в животе. Невьянская городская прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Следственный отдел Невьянска свердловского СКР также организовал проверку. В рамках нее опросят работников администрации лагеря, изучат медицинскую документацию и документы в сфере обеспечения безопасного пребывания детей в лагере, уточнили в пресс-службе регионального СКР.

Это уже не первый случай отравления детей в свердловских детских лагерях с начала лета. В середине июня в лагере «Спутник» в Арамили (27 км от Екатеринбурга) шесть детей из разных отрядов начали жаловаться на рвоту, температуру и жидкий стул. После этого глава регионального Минобразования Юрий Биктуганов потребовал неукоснительно соблюдать санитарные меры в детских лагерях.

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