В лагере под Екатеринбургом произошло массовое отравление детей

В детском лагере «Спутник» в Арамили (27 км от Екатеринбурга) произошло массовое отравление школьников. Е1.ru со ссылкой на родителей детей сообщает, что у подростков температура, рвота, жидкий стул.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что специалисты ведомства «работают по этому случаю». Сейчас выясняются обстоятельства отравления и точное количество пострадавших.

Ранее в Верхней Пышме суд на 90 дней закрыл столовую школы №33 из-за заражения десяти детей и одного взрослого острой кишечной инфекцией. Роспотребнадзор выявил в столовой ряд нарушений. Так, там не соблюдали товарное соседство в холодильниках и нарушали правила хранения продуктов,

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