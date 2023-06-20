Свердловские власти отреагировали на случаи массовых отравлений в детских лагерях

Глава Минобразования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал неукоснительно соблюдать санитарные меры в детских лагерях. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Такая реакция последовала после случаев массового отравления детей в лагерях Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Алапаевского района.

Министр отметил, что органы Роспотребнадзора обладают полномочия, чтобы купировать такие ситуации и не допускать массовых случаев заражения детей. «С начала месяца выявлено отсутствие должного контроля при поступлении детей в оздоровительные организации. В частности, в лагере „Спутник“ в смену заехали дети, болеющие бессимптомно, в результате чего инфекция получила распространение»,— заявил господин Биктугованов.

Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева подчеркнула, что причиной массового распространении инфекции стало то, что детей, у которых появились первые симптомы заболевания, не сразу изолировали от других воспитанников. Кроме того, руководство лагерей не сразу оповещает о случаях отравления Роспотребнадзор.

Напомним, в лагере «Спутник» в Арамили (27 км от Екатеринбурга) шесть детей из разных отрядов начали жаловаться на рвоту, температуру и жидкий стул. После этого проверку организовала прокуратура.

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