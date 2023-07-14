Эрмитаж запустил круглосуточного голосового помощника

У Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге появился голосовой помощник, готовый к общению с посетителями в любое время суток. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Помощник подскажет, как купить билет и какие есть льготы, как найти вход в музей, попасть на экскурсию. Если помощник не знает ответа, звонок будет переведен на сотрудника, который поможет решить вопрос»,— уточняется в сообщении.

Как пояснили в Эрмитаже, на данный момент услуга оказывается в демо-режиме исключительно на русском языке по номеру +7 (812) 679 71 35.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в арке Зимнего дворца появился новый пункт досмотра посетилелей.

Елизавета Горовая

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