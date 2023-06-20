В арке Зимнего дворца появился временный пункт досмотра

С 20 июня в арке Зимнего дворца в Эрмитаже начал работу временный пункт досмотра. Об этом сообщается в официальной группе петербургского музея «ВКонтакте».

В пресс-службе Государственного Эрмитажа, пояснили, что пункт досмотра предназначен для проверки посетителей, а также для выявления запрещенных к проносу в музей предметов. «В настоящее время в Эрмитаже наблюдается рост посещаемости, а новые условия, связанные с изменениями геополитической обстановки, требуют выведения безопасности на качественно новый уровень»,— уточняется в сообщении.

«Ъ-СПб» писал, что о планах Эрмитажа оборудовать арку Зимнего дворца пунктом досмотра стало известно в начале июня. Разработало новый объект ООО «ИК “Город–А”» при участии АО «НПО Спецматериалов». Стоимость проекта не называлась.

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