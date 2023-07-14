В Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы и крупный град, МЧС продлило предупреждение о непогоде

В Свердловской области 14 и 15 июля ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, сообщили в региональном МЧС. По данным министерства, местами возможно усиление ветра до 17 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Спасатели просят граждан быть бдительными. В период непогоды рекомендуется отказаться от отдыха на природе. А во время сильного ветра просят быть осторожней с огнем, так как возможно осложнение пожароопасной обстановки.

«Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,— прокомментировали в МЧС.

Если возникнут происшествия и понадобится помощь, то спасатели просят жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Напомним, с 14 по 16 июля в регионе ожидается похолодание до +9 градусов и сильные дожди. До этого несколько дней подряд в Екатеринбурге и области стояла аномальная жара.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте