В Свердловской области ожидается похолодание до +9 градусов и дожди

С 14 по 16 июля в Свердловской области ожидается похолодание до +9 градусов и сильные дожди. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +20°…+25°, на севере —до +15°. Днем ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, отдельные порывы до 14 м/с.

В субботу, 15 июля, температура ночью составит +11°…+16°, днем синоптики прогнозируют +16°…+21°. Днем местами умеренные дожди. Ветер северный 4-9 м/с.

В воскресенье, 16 июля, температура воздуха ночью составит +9°…+14°, днем — +19°…+24°. Ночью местами небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с.

По данным руководителя «Яндекс.Погода» Александра Ганьшина, в Екатеринбурге до 21 июля ночные температуры будут варьироваться от +15° до +17°, а дневные — останутся стабильными в диапазоне +20°…+24°. Согласно статистическим данным за последние 10 лет, в конце июля можно ожидать такую же температурную динамику. В целом июль 2023 станет на 2,8° теплее климатической нормы.

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