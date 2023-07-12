Лето — это маленькая жесть

В Уральском федеральном округе несколько дней подряд сохраняется аномально жаркая погода. По данным синоптиков, в Екатеринбурге побит рекорд за всю историю наблюдений — температура поднялась до +40°С. Ситуацию отягощают лесные пожары — из-за них и высокой температуры над уральской столицей повис смог. В МЧС предупредили, что из-за жары могут деформироваться железнодорожные рельсы, просят быть осторожней и водителей легкового транспорта. Тюменские автоинспекторы вручают водителям воду и измеряют давление. Медики сообщили о нескольких пострадавших от теплового удара.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха на Урале превысила средние климатические значения на 3-8 градуса

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Температура воздуха на Урале превысила средние климатические значения на 3-8 градуса

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Екатеринбург заволокло едким смогом из-за лесных пожаров и аномально жаркой погоды. Жители города пожаловались на едкий запах ночью и ранним утром: «Было невозможно спать, пришлось закрывать все окна, а в доме и так жарко»,— рассказал читатель «Ъ-Урал» Николай. По данным Telegram-канала «Не для протокола», который считают близким к администрации губернатора, причиной гари и задымления в разных районах уральской столицы стали несколько пожаров: два крупных возгорания в Верхней Пышме (610 га), три пожара в Невьянском районе (103 га), торфяной пожар в Сысерти на площади 400 кв.м, торфяной пожар в Кировском районе (1 га), два торфяных пожара в Белоярском районе (2,6 га).

Свердловские спасатели выпустили предупреждение и рекомендовали в период смога утром и ночью закрывать окна, либо завешивать отрытые окна мокрой марлей. В Уральском гидрометцентре предупредили, что 12–13 июля в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Ситуацию ухудшает высокая температура воздуха, которая держится в Екатеринбурге уже несколько дней. По данным гидрометцентра, 11 июля в Екатеринбурге впервые за период наблюдений — 187 лет отмечена температура воздуха +40°, до этого абсолютный максимум температуры был зарегистрирован 16 июля 2020 года 39,1°. Специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС России сообщили, что на Урале температура воздуха на 3–8 градусов выше средних климатических значений, в связи с этим МЧС предупредило о возможной деформации рельсов. По их данным, также аномальная жара может привести к отключению холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии.

Жара стоит и в соседних регионах — Курганской и Тюменской областях. Как сообщили «Интерфаксу» в тюменском департаменте здравоохранения в среду, 11 человек в Тюмени обратились в скорую помощь с тепловым солнечным ударом, один из них — ребенок. По данным департамента, четверо из пострадавших были доставлены в стационар.

Спасти людей от жары пытались и тюменские автоинспекторы — на федеральной автодороге Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск сотрудники ГИБДД вместе с МЧС и врачами скорой помощи выдавали воду водителям и измеряли артериальное давление. «На дорогах Ялуторовского района высокая температура воздуха — 38°, поэтому постарайтесь быть внимательными, выбирайте доступную скорость автомобиля, с учетом погодных условий. Своевременно делайте остановку для отдыха. Одна из самых частых причин серьезных ДТП в такую погоду — это переутомление водителей»,— заявил врио начальника межмуниципального отдела ГИБДД «Ялуторовский» Николай Паутов по радиосвязи водителям-дальнобойщикам и другим автомобилистам, у которых есть радиостанции СИ-БИ диапазона.

Ожидается, что пиковые температурные значения в конце этой недели сменят дожди и грозы. Так, по данным МЧС, в Свердловской области 13 июля ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 27 м/с. Спасатели рекомендовали отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. При этом из-за сильного ветра в регионе возможно осложнение пожароопасной обстановки.

Мария Игнатова