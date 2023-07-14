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Коммерсантъ FM
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Польша пообещала симметричный ответ на закрытие диппредставительств в РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о симметричном ответе Варшавы в случае систематического закрытия Россией польских дипломатических представительств. Так он прокомментировал решение РФ закрыть польское консульское агентство в Смоленске.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если окончательно дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши дипломатические площадки, то мы со своей стороны будем отвечать симметрично»,— сказал господин Моравецкий на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Распоряжение о закрытии польского консульства правительство РФ опубликовало сегодня, 14 июля. Решение принято по предложению Министерства иностранных дел в ответ на «недружественные действия» властей Польши: речь идет об изъятии школы при посольстве России в Варшаве и сокращении числа российских дипломатов.

Лусине Баласян

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