В Петербурге начался новый этап строительства Широтной магистрали

На Витебском проспекте в Санкт-Петербурге начался новый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения. Здесь приступили к возведению пролетов будущей Витебской развязки. О этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Данная работа относится к повышенной категории опасности, ведь присутствует высота. Высота — это работа от земли на расстоянии от 1,8 метра»,— цитирует телеканал главного специалиста службы охраны труда, техники безопасности и экологии Вячеслава Воротникова.

Длина участка от съезда с ЗСД до Витебского проспекта составит 2,5 километра. Трасса пройдет над зданиями — для экономии места.

Установка одного пролета занимает около часа. Он весит 25 тонн, к тому же строительство замедляет необходимость работать на высоте и соблюдать точные расчеты, пояснили строители.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что смонтировать большую часть металлоконструкций на Витебской развязке намерены до конца 2023 года. Всего запланирована установка 114 опор и металлоконструкций общим весом более 20 тыс. тонн.

Также сообщалось, что Смольный через суд изъял землю у компании «Управление механизации №4» под строительство Витебской развязки.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте