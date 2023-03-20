Строители Витебской развязки смонтируют большую часть конструкций до конца года

На Витебской развязке в Санкт-Петербурге смонтируют большую часть металлоконструкций до конца 2023 года. Всего запланирована установка 114 опор и металлоконструкций общим весом более 20 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Смольного.

В феврале завершился один из самых ответственных этапов строительства первого этапа будущей Широтной магистрали — установка 160-тонной консоли на опоры над железнодорожными путями Балтийского направления. Сейчас ведутся работы вдоль путей в районе Иркутской улицы.

Напомним, что старт рабочего движения по развязке запланирован в конце 2024 года. Общая протяженность развязки составит 2,5 км, пользоваться ей будут около 70 тыс. автомобилистов в сутки. За счет нее соединят ЗСД с Витебским проспектом и другими трассами Московского и Фрунзенского районов города.

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