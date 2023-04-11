Смольный через суд изъял землю у компании под строительство Витебской развязки

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял решение об изъятии недвижимости у компании «Управление механизации №4» под строительство Витебской развязки. На это обратил внимание 11 апреля «Деловой Петербург».

Суд обязал правительство города заплатить компании 72,5 млн руб. за участок земли размером 3,8 тыс. кв. м. и нежилое здание площадью 1,4 тыс. кв. м. 5,5 млн руб. из суммы упущенная выгода. Городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры предлагал предприятию за недвижимость 69,6 млн руб. Изъятие земли и зданий Смольный обосновал тем, что других возможных вариантов строительства Витебской развязки нет.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Смольный изымет у петербургской компании землю и здание под строительство Витебской развязки.

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