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Коммерсантъ FM
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Основателям здесь не место

Астраханского эсера Олега Шеина требуют исключить из партии СРЗП

Несколько членов астраханской ячейки «Справедливой России — За правду» (СРЗП) потребовали исключить из ее рядов бывшего руководителя отделения, экс-депутата Госдумы и одного из основателей партии Олега Шеина. Они ставят ветерану в вину раскол ячейки, а также дискредитацию СРЗП двусмысленной позицией по специальной военной операции (СВО). В федеральном руководстве на этот призыв пока не отреагировали.

Депутат Астраханской областной думы Олег Шеин

Депутат Астраханской областной думы Олег Шеин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Депутат Астраханской областной думы Олег Шеин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Восемь астраханских эсеров обратились к председателю СРЗП Сергею Миронову, а также сопредседателям Геннадию Семигину и Захару Прилепину с требованием исключить из партии депутата Астраханской областной думы Олега Шеина. В письме, с которым ознакомился “Ъ”, они обвиняют его в расколе местного отделения и разрушении «контактов» с руководством региона. «За последние несколько месяцев Шеин внутрипартийными интригами фактически привел к расколу регионального отделения партии. Деятельность фракции в Думе Астраханской области фактически сведена к нулевому результату, полностью блокирована работа фракции в городской думе»,— говорится в обращении.

Напомним, в апреле господин Шеин покинул пост руководителя астраханской ячейки СРЗП, заявив, что в текущей обстановке не может «декларировать собственные идеалы и ценности», среди которых «ценность мира и недопустимость военных конфликтов». Его место рассчитывали занять несколько известных астраханских эсеров, среди которых были депутаты облдумы Евгений Дунаев и Хамзат Даудов, а также зампред гордумы Астрахани Александр Календр, однако Олегу Шеину удалось пролоббировать назначение на этот пост муниципального депутата Марии Лиджиевой.

Авторы письма также упрекают Олега Шеина в отказе от открытой поддержки СВО: «И это в то время, когда вся наша партия, вы лично и, конечно же, мы поддерживаем практически все решения главнокомандующего по СВО, когда партия оказывает гуманитарную помощь нашим бойцам на передовой, когда наши депутаты и наши активисты участвуют в СВО».

Сам Олег Шеин уверен, что инициатором обращения «являются господа из "Единой России"», а его оппоненты лишь выступают «инструментом».

«Ну не спорить же с гаечным ключом,— сказал он “Ъ”.— Я бабушкинской администрации (Игорь Бабушкин, глава Астраханской области.— “Ъ”) очень мешаю в части сноса неаварийных домов и по ряду других вопросов, вот они и решили сделать такую ставку». При этом господин Шеин подчеркнул, что федеральное руководство СРЗП знает его позицию: «Я ее всегда придерживался».

Пресс-секретарь Захара Прилепина Елизавета Кондакова сообщила “Ъ”, что в центральный аппарат партии обращение пока не поступало. «Если действительно господин Шеин выступает против спецоперации, то, скорее всего, этот вопрос будет вынесен на президиум, рассмотрен и будут приняты решения в соответствии с голосованием членов президиума»,— сказала она, добавив, что дата июльского заседания пока неизвестна.

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В центральном аппарате СРЗП “Ъ” сообщили, что узнали об обращении из СМИ. «Оно будет рассмотрено в рабочем порядке. По итогам рассмотрения будет дана оценка изложенным в нем фактам и принято соответствующее решение»,— заявил представитель партии. Источник же “Ъ” в центральном аппарате СРЗП рассказал, что вопрос о нелояльных к СВО партийцах Захар Прилепин поднял сразу после начала спецоперации, и Сергей Миронов его поддержал. Меры, которые начали в связи с этим принимать в отношении ряда членов партии в регионах, по мнению собеседника “Ъ”, можно считать для партии традиционными: «нелояльных» под разными предлогами отстраняли от ведущих ролей, но сохраняли им в СРЗП определенные позиции. А вот господин Прилепин и «заправдинское» крыло проявили бескомпромиссность, требуя несогласных исключать.

Политолог Александр Васильев называет происходящее ситуационным обострением внутренней борьбы. «Конечно, пользуются ситуацией, тем, что есть на что спихивать — в первую очередь отношение к СВО. Им кажется, что ситуация сложилась благополучно, чтобы подвинуть Шеина и решать свои вопросы»,—рассуждает эксперт. При этом властям Олег Шеин выгоден «как громоотвод по многим проблемам, особенно в коммуналке», но оппоненты его работу с астраханцами не ценят, добавляет господин Васильев: «Если, допустим, Шеина нет, он уехал, то последствия будут тяжелыми в этой части. Что касается самих действий, то теория и практика показывают, что если крепко спаянная группа настойчиво добивается цели, то рано или поздно результат будет».

Рустам Гайфуллин, Волгоград

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