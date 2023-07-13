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Коммерсантъ FM
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Самарская полиция начала проверку после обнаружения тел в холодильнике с надписью «охлажденное мясо»

Главное управление МВД по Самарской области сообщило «РИА Новости» о проведении проверки по факту обнаружения тел в холодильнике с надписью «охлажденное мясо» в оборудованном в одном из гаражей Самары «частном морге».

Сегодня в своем Telegram-канале самарская журналистка Ксения Штефан опубликовала видео из частного гаража в Самаре на ул. Верхне-Карьерной, где хранятся ритуальные принадлежности: венки, кресты, гробы и надгробия.

«Сегодня мы обнаружили холодильники с надписями ''мороженое'' и ''охлажденное мясо''. А внутри холодильников — тела умерших»,— рассказала журналистка. Тела пожилых мужчины и женщины сложены друг на друга. Стеклянная дверца холодильника прикрыта кусками картона.

Журналистка рассказала изданию «Подъем», что узнала о гараже от своих подписчиков, а затем решила проверить информацию. Гараж был не заперт, уточнила она. Затем пришел мужчина, предположительно владелец гаража. «Он сказал: ''Это мои бабушка с дедушкой. Как хочу, так и хороню''. Как будто это его (родные.— ''Ъ''). Я спросила, есть ли какие-то документы, он сказал, что никому ничего показывать не обязан»,— рассказала Ксения Штефан.

Журналистка добавила, что ей называли еще три адреса в Самаре, где, по мнению жителей города, могут находиться «частные морги»: Борская, 108, к. 1; Алма-Атинская, 236; Клиническая, 257. О найденных телах Ксения Штефан рассказала полиции, также она поговорила с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Он назвал ситуацию неподобающим отношением к телам усопших. По его словам, он дал необходимые поручения, начались разбирательства.

Лусине Баласян

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