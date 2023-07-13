После пожара в уральском селе Шайдуриха возбуждено уголовное дело о халатности

Следователи Следственного комитета РФ Свердловской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) после крупного пожара в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ). Расследование уголовного дела находится на контроле региональной прокуратуры.

Пожар в селе Шайдуриха произошел вечером 12 июля. Локализовать его удалось только сегодня утром, 13 июля, на площади 4,1 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение — днем. Огонь уничтожил там более 40 домов, дач и других строений. Жителей эвакуировали. Пострадали два человека, одну женщину нашли мертвой при разборе сгоревшей дачи.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что уничтоженные огнем дома будут восстановлены. В селе начали принимать заявки на единовременную выплату погорельцам и составлять для них социальные паспорта.

Полина Хабарова, Екатеринбург