ПСБ поддержит ГК «Униматик» в производстве высокоточного оборудования для промышленности

ПСБ и Группа компаний «Униматик» в ходе XIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 подписали соглашение о развитии сотрудничества в сфере производства высокоточного оборудования.



Фото: предоставлено пресс-службой ПСБ

В частности, ПСБ поддержит инициативы для реализации сложных технологических проектов компании, окажет необходимое комплексное банковское обслуживание. Также банк планирует выдачу банковских гарантий ГК «Униматик» для обеспечения поставок оборудования предприятиям промышленного кластера России.

В рамках соглашения стороны разработают совместные программы по внедрению современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности компании.

«ГК «Униматик» обладает уникальными ресурсами в части производства высокоточного оборудования для отечественной промышленности. Сегодняшнее соглашение позволит внедрить современный и эффективный финансовый инструментарий для поддержки региональных производителей и будет способствовать росту конкурентоспособности продукции отечественных высокотехнологических предприятий. ПСБ усиливает работу по поддержке всех направлений, касающихся разработки и производства высокотехнологичной продукции, в том числе в оборонной отрасли, предприятия которой являются основой экономики Урала», – отметил вице-президент – управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.

«Мы вместе с ПСБ ранее реализовали проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета Уральского региона. Подписание сегодняшнего соглашения позволит кратно увеличить такие проекты, а также поставки высокотехнологичного оборудования на российские предприятия, что, мы уверены, будет способствовать росту экономики региона и страны в целом», – подчеркнул генеральный директор ГК «Униматик» Петр Ващенко.

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