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Коммерсантъ FM
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Правительство расширило перечень освобожденных от налога на сверхприбыль компаний

Правительство одобрило поправки ко второму чтению законопроекта о налоге на сверхприбыль крупных компаний (windfall tax), сообщила пресс-служба Минфина. При этом заместитель министра финансов Алексей Сазанов на вопросы журналистов о том, будут ли поправки «масштабными», ответил отрицательно.

Поправки уточняют перечень компаний, которые не будут уплачивать налог на сверхприбыль:

  • застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета, при условии что эти организации не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах;
  • кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства;
  • компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации.

Кроме того, для компаний, прибыль которых уменьшилась в два раза в 2022 году (по сравнению с 2021-м), предлагается уточнить порядок расчета суммы налога: она не должна превышать 10% от прибыли за 2022 год при условии невыплаты дивидендов за 2021–2022 года.

В первоначальной версии законопроекта исключение было предусмотрено для компаний с прибылью менее 1 млрд руб.; компаний, созданных после 2020 года; компаний малого и среднего бизнеса; организаций—плательщиков единого сельхозналога; компаний нефтегазового сектора и добычи угля.

Правительство внесло законопроект в Госдуму 13 июня. 28 июня он был одобрен в первом чтении. Правительство прогнозирует, что за счет windfall tax федеральный бюджет получит дополнительные 300 млрд руб. В Минфине утверждали, что эти средства направят на социальные нужды.

Лусине Баласян

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