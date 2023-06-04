В Воронеже за ночь разобрали обрушившиеся элементы подпорной стены Каменного моста, подъезды и подходы к нему перекрыли

За минувшую ночь в Воронеже завершены работы по демонтажу и вывозу элементов одной из подпорных стен объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Каменный мост» со стороны дома №48 по улице Карла Маркса. Подъезды и подходы к ОКН, пострадавшему во время ливня 3 июня, остаются перекрытыми. Это власти объяснили проведением обследования всех элементов памятника и требованием «обеспечения безопасности горожан».

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В мэрии уточнили, что за ночь силами лицензированной организации ООО «Фирма ВиС» и комбината благоустройства Центрального района «аккуратно демонтировали чугунное ограждение арки моста и смотровой площадки» (все элементы отправлены на хранение на территорию комбината благоустройства). По данным регионального управления по охране ОКН, чтобы специалисты оперативно смогли приступить к разбору завалов, действие охранного обязательства о предоставлении доступа к объекту культурного наследия было приостановлено.

«В качестве первоочередных мероприятий» необходимо было демонтировать «аварийные и создающие угрозу внезапного обрушения подпорной стены и чугунного ограждения» элементы - «от арки моста до контрфорса в проекции дома №48 Б по улице Карла Маркса (до 50 погонных м) и в глубину до 15 м»,- сообщали до начала работ в управлении. Утром 4 июня его специалисты рассказали, что для продолжения разбора аварийного участка подпорной стены «уточняется схема расположения инженерных сетей в границах территории проведения работ».

Как отметил директор фирмы «ВиС» Александр Работкин, несколько фундаментных блоков подпорной стены специалисты использовали для ограждения места работ. В дальнейшем планируется «инструментальное обследование всех конструкций, в том числе стен, самого моста и проведение инженерно-геодезических изысканий состояния грунтов».

Владимир Зоркий