СКР ужесточил статью в отношении обвиняемых в скальпировании жителя Электростали

Следственный комитет России переквалифицировал с ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение среднего вреда здоровью) на ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) уголовное дело по факту нападения на 19-летнего парня в подмосковном городе Электросталь. Обвиняемые — двое мужчин, они отправлены в СИЗО до 10 сентября.

Как пояснили в СКР, дело переквалифицировали с учетом «полученных потерпевшим телесных повреждений». С молодого человека, на которого напали 9 июля возле магазина «Красное и белое», сняли скальп из-за его прически — зеленого ирокеза. Затем обвиняемые ушли и оставили истекать парня кровью. В ближайшее время ему сделают операцию в Москве.

10 июля был задержан первый обвиняемый — уроженец Коми 1999 года рождения. 11 июля задержали второго — уроженца Таджикистана. В суде он признался, что снять скальп — его идея, сам он был пьян. По делу о нападении им также предъявлено обвинение по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213).