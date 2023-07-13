Совладелец Внуково рассказал, сколько бизнес-джетов вылетели во время мятежа

Совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев назвал фейком распространившуюся в соцсетях информацию о резком росте вылетов бизнесменов и чиновников за границу 24 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попытался устроить мятеж. По словам господина Ванцева, в этот день из Внуково экстренно вылетели только два бизнес-джета, и это были внутренние рейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Ванцев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виталий Ванцев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Специально запросил статистику, сколько рейсов было заказано не заранее (плановые рейсы бронируются за несколько дней), а именно экстренно 24 июня — день в день. Оказалось, что таких рейсов было два. А знаете в чем парадокс? Они не летели за рубеж, это были внутренние рейсы»,— сказал совладелец Внуково в интервью РБК.

Господин Ванцев, комментируя работу аэропорта 24 июня, заявил, что Внуково давно работает «на третьем уровне безопасности». На следующем уровне «теоретически» нужно закрывать аэропорт, отметил он. По его словам, 24 июня все работники аэропорта были на связи.

24 июня ряд Telegram-каналов со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщили о резком росте числа вылетов бизнес-джетов из Внуково и Домодедово. В частности, сообщалось о том, что из Москвы в сторону Санкт-Петербурга вылетели самолеты президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Позднее Кремль опроверг вылет президента из Москвы, а пресс-служба правительства заявила, что господин Мишустин находится на рабочем месте и проводит совещание.

23 июня Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» наемников ЧВК «Вагнер» на Москву. Российские власти расценили это как вооруженный мятеж. Ситуация разрешилась после переговоров при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко к вечеру 24 июня. Через пять дней, 29 июня, Владимир Путин провел встречу в Кремле с основателем и командирами ЧВК «Вагнер».

Эрдни Кагалтынов