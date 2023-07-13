Число погибших в результате наводнения в Туапсинском районе увеличилось до четырех

В поселке Тюменском Туапсинского района следователи обнаружили тела двух ранее пропавших в результате стихии граждан. Это 19-летняя девушка, находившаяся в смытом накануне потоками воды частном доме, и 67-летний мужчина, пытавшийся перегнать автомобиль ВАЗ-2107 во время залпового ливня, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому края. Таким образом, число жертв наводнения в Туапсинском районе увеличилось до четырех человек.

В настоящее время в следственном отделе по Туапсе регионального СКР расследуют уголовное дело о безвестном исчезновении четырех человек, в том числе несовершеннолетнего, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Как пояснили в ведомстве, помимо найденных в Тюменском тел девушки и пенсионера, следователи устанавливают обстоятельства обнаружения тела 58-летнего местного жителя. Его нашли мертвым в салоне автомобиля «Нива» 12 июля на проселочной дороге возле села Новомихайловского. По предварительным данным, мужчина умер в результате утопления.

В настоящее время следователи работают на берегу моря в поселке Ольгинка Туапсинского района. Там обнаружено тело неизвестного мужчины также с признаками утопления. Принимаются меры к установлению его личности. Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручал доложить о расследовании уголовного дела и мерах, принимаемых к поиску пропавших. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова.

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе из-за ливней начала подниматься вода. За сутки в муниципалитете выпало три месячные нормы осадков — не менее 280 мм. Из-за этого подтопило 650 дворов и 290 домов. Разрушены оказались четыре моста, а также социальные и объекты коммунальной инфраструктуры. Власти ввели в нескольких поселениях режим ЧС и запрет на купание в море.

Дмитрий Михеенко, Краснодар