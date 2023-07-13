Директор клиники Vivamed отверг перевод Саакашвили обратно в тюрьму

Директор клиники Vivamed Зураб Чхаидзе в интервью журналистам по итогам обследования польскими врачами бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сообщил, что его оставят на лечении и пока не будут переводить назад в тюрьму для отбытия наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Саакашвили выступает по видеосвязи на заседании суда 3 июля 2023 года

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters Михаил Саакашвили выступает по видеосвязи на заседании суда 3 июля 2023 года

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Накануне пенитенциарный департамент Минюста сообщил, что состояние господина Саакашвили стало лучше, поэтому не исключен его перевод обратно в тюрьму для отбытия наказания.

Господин Чхаидзе 13 июля сказал журналистам, что, несмотря на то что господин Саакашвили прибавил в весе, его состояние остается «требующим внимания», поэтому нет оснований для его перевода в тюрьму. «Польские врачи полностью согласились с нашей тактикой лечения пациента»,— отметил он.

13 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий инициировал отправку врачей для обследования Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок по двум уголовным делам, в Грузию. «Мы друзей в беде не оставляем. Врачи поехали в Грузию по моей просьбе»,— сказал тогда господин Моравецкий. Во время поездки польские врачи были наделены мандатом и полномочиями ЕС.

Георгий Двали, Тбилиси