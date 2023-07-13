Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директор клиники Vivamed отверг перевод Саакашвили обратно в тюрьму

Директор клиники Vivamed Зураб Чхаидзе в интервью журналистам по итогам обследования польскими врачами бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сообщил, что его оставят на лечении и пока не будут переводить назад в тюрьму для отбытия наказания.

Михаил Саакашвили выступает по видеосвязи на заседании суда 3 июля 2023 года

Михаил Саакашвили выступает по видеосвязи на заседании суда 3 июля 2023 года

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Михаил Саакашвили выступает по видеосвязи на заседании суда 3 июля 2023 года

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Накануне пенитенциарный департамент Минюста сообщил, что состояние господина Саакашвили стало лучше, поэтому не исключен его перевод обратно в тюрьму для отбытия наказания.

Господин Чхаидзе 13 июля сказал журналистам, что, несмотря на то что господин Саакашвили прибавил в весе, его состояние остается «требующим внимания», поэтому нет оснований для его перевода в тюрьму. «Польские врачи полностью согласились с нашей тактикой лечения пациента»,— отметил он.

13 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий инициировал отправку врачей для обследования Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок по двум уголовным делам, в Грузию. «Мы друзей в беде не оставляем. Врачи поехали в Грузию по моей просьбе»,— сказал тогда господин Моравецкий. Во время поездки польские врачи были наделены мандатом и полномочиями ЕС.

Георгий Двали, Тбилиси

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...