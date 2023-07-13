Страны ОПЕК нарастили добычу нефти в июне на 30 тыс. баррелей в сутки

Страны ОПЕК, присоединившиеся к сделке ОПЕК+, в июне увеличили добычу нефти на 30 тыс. баррелей в сутки, до 23,512 млн б/с. Это на 1,904 млн б/с ниже уровня, предусмотренного соглашением о добровольном сокращении добычи — сокращение допускалось до 25,416 млн б/с, следует из отчета ОПЕК.

К соглашению ОПЕК+ о добровольном сокращении присоединились 10 членов опек из 13 — Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. Согласно данным доклада, в июне добыча нефти в Иране увеличилась на 56 тыс. б/с, до 2,754 млн б/с, в Венесуэле — на 23 тыс. б/с, до 767 б/с, в Ливии добыча снизилась на 13 тыс. б/с, до 1,156 млн б/с. В целом 13 стран ОПЕК нарастили производство нефти на 91 тыс. б/с, до 28,189 млн б/с.

Осенью 2022 года участники ОПЕК+ решили сократить добычу на 2 млн б/с. В апреле несколько стран ОПЕК объявили о добровольном дополнительном сокращении добычи до конца года.

Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. б/с. С 2024 года ОПЕК+ скорректируют общий уровень добычи нефти до 40,46 млн б/с.