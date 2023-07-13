В Туапсинском районе на берегу и в салоне машины нашли тела еще двух погибших

В Туапсинском районе в салоне машины и на берегу моря нашли тела еще двух мужчин с признаками утопления. Следователи устанавливают обстоятельства и личность погибших, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Тело 58-летнего местного жителя нашли в салоне автомобиля «Нива» 12 июля на проселочной дороге вблизи села Новомихайловского. По предварительным данным, его смерть могла наступить от утопления.

Еще одно тело неизвестного мужчины с признаками утопления обнаружили в поселке Ольгинка на берегу. Следователи устанавливают личность погибшего.

Они также продолжают расследовать уголовное дело о безвестном исчезновении четырех человек, в том числе несовершеннолетнего (ч.3 ст.109 УК РФ). Доклад о ходе расследования запросили в СКР.

13 июля на берегу моря в поселке Тюменском нашли тела 67-летнего мужчины, пытавшегося перегнать автомобиль в разгул стихии, и 19-летней девушки, находившейся в смытом потоками воды частном доме. С ней находились 23-летняя девушка и 15-летний подросток, их поиски продолжаются.

Татьяна Ручкина

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