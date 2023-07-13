В Туапсинском районе найдены тела пропавших во время наводнения девушки и пенсионера

В Туапсинском районе нашли тела девушки и пенсионера, которые пропали без вести 12 июля во время наводнения. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Речь идет о 67-летнем мужчине. Он пошел перепарковать машину, но, когда сел за руль, автомобиль смыло потоком воды.

Также было найдено тело 19-летней девушки. Во время разгула стихии она, а также еще одна 23-летняя девушка и 15-летний подросток находились в доме, унесенном в реку Казачья щель, впадающую в Черное море.

По факту исчезновения четырех человек в СУ СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело. В центральном аппарате СКР запросили доклад о ходе его расследования.

Татьяна Ручкина

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