Лицензия Англо-американской школы Москвы признана недействительной

Рособрнадзор признал недействительной лицензию Англо-американской школы Москвы (включена в реестр иностранных агентов), следует из реестра лицензий общеобразовательных организаций.

Англо-американская школа — международная дневная школа, учрежденная посольствами США, Великобритании и Канады для детей дипломатов из этих стран. В школе обучаются ученики от 4 до 18 лет. Русскоговорящие учащиеся составляют 20% от общего числа учеников.

В реестровой выписке говорится, что лицензия была прекращена распоряжением от 12 июля. Выдана лицензия была 17 мая 2021 года.

28 февраля прокуратура провела в Англо-американской школе проверку и сообщила о ряде нарушений. В частности, ведомство утверждает, что к работе в школе были допущены преподаватели без документов об образовании и соответствующей квалификации.

По итогам проверки школу обвинили в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности в России (ч. 3 ст. 19.20 КоАП). 2 апреля суд на 90 суток приостановил деятельность учреждения.

30 июня Минюст объявил Англо-американскую школу иностранным агентом. По версии ведомства, школа «осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений». Учредитель организации, указывал Минюст,— иностранное юридическое лицо, коллегиальный орган организации сформирован из иностранных граждан.

Эрдни Кагалтынов